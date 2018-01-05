مصرع أميركي في تحطم منطاد سياحي في الأقصر المصرية

لقي سائح أميركي مصرعه، صباح اليوم الجمعة، وأصيب 7 آخرين، بينهم سائحين من جنسيات مختلفة، في تحطم منطاد ينقل سياحًا بالقرب من مدينة الأقصر المصرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض المنطاد لدوامة هوائية أدت إلى سقوطه في منطقة بغرب المدينة الأثرية الشهيرة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص أميركي الجنسية، وإصابة 7 آخرين من مستقليه، وتم نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن "سرعة الرياح الشديدة في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، تسببت في سقوط بالون طائر (منطاد)".

وأشارت إلى أن "المنطاد تابع لإحدى شركات المنطاد الطائر بالبر الغربي، وتسببت سرعة الرياح الشديدة في عدم تحكم سائق المنطاد في الحركة مما تسبب في سقوطه بالمنطقة الجبلية بالبر الغربي". وأشارت إلى أنه "تم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولي".

وتشهد مصر موجة من الطقس السيئ على كافة أنحاء البلاد، من المتوقع أن تمتد حتى غد السبت، أدت إلى إغلاق 6 موانئ وتعطيل حركة المرور في عدة شوارع رئيسية، بحسب بيان للأرصاد الجوية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر من شدة الرياح على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية خاصة في الصباح، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

وفي 2013، لقي 19 سائحا مصرعهم في حادث سقوط منطاد يعمل بالهواء الساخن قرب المدينة، إثر انفجار الموقد الخاص به، وقررت السلطات تعليق النشاط لأجل غير مسمى حتى أعيد نهاية العام نفسه.