إصابات بمواجهات مع الاحتلال قرب جامعة بيرزيت

أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة، وآخران بإصابات متفاوتة، اليوم الأحد، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب المدخل الغربي لجامعة بيرزيت، عند مدخل قرية المزرعة الغربية.

وقال شهود عيان إن شابًا أصيب بجراح خطيرة بعد تعرضه لرصاصة معدنية من قوات الاحتلال، نقل على أثرها للعلاج في المستشفى، في حين أصيب آخرون بإصابات متفوتة معظمها جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال بكثافة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر في رام الله بأن شابا أصيب بجروح متوسطة جراء إصابته بخصره برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها عليه جنود الاحتلال، خلال مواجهات دارت بين شبان وقوات الاحتلال عند المدخل الغربي لجامعة بيرزيت.

وكانت قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي للجامعة، وقد دارت مواجهات عنده، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، والقريبة من جامعة بيرزيت، اليوم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وذلك عقب اقتحام البلدة وإقامة قوات الاحتلال الحاجز بالقرب من البلدة على مدخل جامعة بيرزيت، حيث انتقلت المواجهات إليه.