النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الشابتين رحمة وتسنيم الأسد (19 عاما) من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بزعم التواصل مع تنظيم 'داعش' حسبما سمح بالنشر صباح اليوم، الإثنين.

ويُستدل من المعلومات المتوفرة أنه جرى في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017 اعتقال الشابتين. وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه "في السنة الأخيرة طلبت الشابتان تنفيذ عملية ضد يهود في البلاد".

وأضافت أنه "جرى الاتصال بين الشابتين وبين جهات إرهابية تتماثل مع داعش في الخارج، وأنه جرى توجيه الشابتين من قبلهم لتنفيذ مهام تحضيرية قبيل تنفيذ العملية".

كما ادعت أن "الشابتين خططتا للسفر إلى الخارج بهدف الالتحاق والقتال ضمن صفوف داعش".

وجاء أيضا أن "الشابتين نشرتا مضامين مؤيدة للدولة الإسلامية وأخرى محرضة على الإرهاب ضد اليهود وإسرائيل".

يذكر أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد الشابيتن إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.