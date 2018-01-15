  2. فلسطينيات
  3. أخبار

قلقيلية: شهيد برصاص الاحتلال

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 17:19

قلقيلية: شهيد برصاص الاحتلال
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشهيد هو الشاب أحمد عبد الجابر محمد سليم البالغ من العمر 24 عاما، وكان قد أصيب بجروح خطيرة بالرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال في المدينة.

وأصيب سليم بعيار ناري في منطقة الرأس أطلقها عليه أحد قناصة الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في البلدة منذ ظهر اليوم، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الشبان، بينهم إصابة بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين بحماية قوات الاحتلال الذين أطلقوا على المتظاهرين الرصاص الحي. قابلها الفلسطينيون برشق الحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، ورشق مركبات الاحتلال العسكرية بالزجاجات الحارقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الفتى الشهيد أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عامًا) خلال احتجاجات شرق مخيم البريج قرب الشريط الحدودي وسط قطاع غزة المحاصر، والفتى الشهيد علي عمر نمر قينو (16 عاما) خلال مواجهات في عراق بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس الماضي.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات منذ إعلان ترامب في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جيوس
#قلقيلية
#أحمد عبد الجابر محمد سليم

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المركزي الفلسطيني يوصي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل
المركزي الفلسطيني يوصي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل

2018-01-15

"حماس": نتواصل مع الأجهزة اللبنانية للكشف عن منفذ تفجير صيدا
"حماس": نتواصل مع الأجهزة اللبنانية للكشف عن منفذ تفجير صيدا

2018-01-15

إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الثلاثاء

2018-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

2018-01-15
تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

2018-01-15
ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

2018-01-15
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي

2018-01-15
ليبرمان: لا نعرف مصير جنودنا لدى حماس

ليبرمان: لا نعرف مصير جنودنا لدى حماس

2018-01-15