شهيد باشتباك مع الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين في مواجهات اندلعت بعد مداهمات نفذتها قوات معززة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في جنين المخيم والمدينة، وترددت أنباء عن اعتقال شخصين.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الشهيد سقط خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الاحتلال، وادعت أنه شارك في العملية المسلحة التي أسفرت عن مقتل مستوطن من البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، الأسبوع الماضي.

وأكد شهود عيان لـ"عرب 48" أن مروحيات الاحتلال العسكرية حطت في منطقة سهلية مفتوحة بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، لنقل مصابين في صفوف جيش الاحتلال، وأن طواقم إسعاف تابعة لجيش الاحتلال ولنجمة داوود الحمراء تجمعت قرب حاجز الجلمة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين في كل من المخيم والمدينة في جنين، وقام الاحتلال بمصادرة تسجيلات المراقبة من داخل بعض المحال التجارية في المدينة.

وفي تطور لاحق قام الاحتلال بمحاصرة منطقة الهدف جنوب مدينة جنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على شارع حيفا الرئيس بالقرب من محطة الحافي للمحروقات، اعتقل خلالها الاحتلال شابين على الأقل.

وقد استدعى الاحتلال المزيد من السيارات العسكرية بالإضافة إلى جرافتين، حيث فاق عدد آليات الاحتلال المشاركة، الثلاثين.

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