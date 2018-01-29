اعتقال مستوطن إرهابي حاول دهس فلسطيني

ألقي القبض على مستوطن إرهابي (25 عامًا) بعد ظهر اليوم الإثنين في مستوطنة "بيتار عيليت" غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حاول دهس فلسطيني على "خلفية قومية".

وخلال التحقيقات اعترف المستوطن أنه حاول دهس فلسطينيين، سابقًا، في 5 مناسبات مختلفة، واعتدى على قسم منهم وأصابهم، وتسبب في أضرار مادية بدوافع عنصرية قومية.

وتتصاعد وتيرة الاعتداءات ضد الفلسطينيين من قبل عصابات الإرهاب اليهودي، التي ارتكبت 53 جريمة كراهية ضد أماكن مقدسة مسلمة ومسيحية منذ العام 2009 حتى شهر تموز/ يوليو 2017 الماضي، ومن كل هذه الجرائم، قدمت 9 لوائح اتهام.

ويضاف إلى هذه المعطيات الاعتداء على كنيسة القديس أسطفانوس الواقعة داخل دير الرهبان السالزيان في بيت جمال، غرب القدس المحتلة، وخلفت الجريمة دمارا كبيرا في الكنيسة، إضافة إلى تكسير لوحات زجاجية عن حياة السيد المسيح وتمثال مريم العذراء.

ذلك بالإضافة إلى حالات الاقتحامات المتكررة للبلدات والقرى الفلسطينية المجاورة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يرافقها أعمال عربدة وإلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية الخاصة، واقتلاع أشجار، وحرق مركبات فلسطينية خاصة، وأداء شعائر دينية تلمودية، وكل ذلك يتم بمرافقة ورعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي.