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العطاونة يقدم استقالته رسميا لرئيس الكنيست

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 12:02

العطاونة يقدم استقالته رسميا لرئيس الكنيست
مؤتمر الجبهة بالناصرة، 01.02.2018 (عرب 48)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير : قاسم بكري

قدم يوسف العطاونة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إحدى مركبات القائمة المشتركة، استقالته اليوم الأربعاء، بشكل رسمي إلى رئيس الكنيست.

جاء ذلك تنفيذا لاستحقاق التناوب، الذي يقضي باستقالة وائل يونس من الحركة العربية للتغيير أيضا، لإتاحة دخول المربية نيفين أبو رحمون عن التجمع الوطني الديمقراطي للكنيست، وبذلك يكون استحقاق التناوب نفذ بعد مضي 7 شهور عن موعد الاستحقاق الفعلي، وفقا لاتفاقية إقامة القائمة المشتركة وبند تطبيق اتفاقية التناوب.

وقال سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48": "نحن قمنا بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وما وعدنا به، وها هي مصداقية الجبهة، هكذا تتعامل وهكذا ستستمر في المحافظة على القائمة المشتركة، بمصداقية متناهية بأمانة ووفاء لكل العهود التي أخذتها الجبهة على عاتقها، وللمرة الثانية على التوالي نقدم استقالة عضو كنيست من أجل مجتمعنا وجمهورنا وشعبنا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يوسف العطاونة
#القائمة المشتركة
#استحقاق التناوب

من عرب 48

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