إصابة خطيرة لطيار إسرائيلي أسقطت طائرته

أصيب طيار إسرائيلي بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة حربية إسرائيلية في منطقة الشمال.

وعلم أن الطيار قد أصيب بإصابات خطيرة خلال اضطراره للقفز من طائرة "أف 16" التي سقطت في منطقة الشمال.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد تم نقل الطيار المصاب إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

يشار إلى أن الطائرة الحربية الإسرائيلية قد سقطت في أعقاب التصدي لغارات جوية إسرائيلية على سورية، وذلك في أعقاب أنباء تحدثت عن اعتراض طائرة استطلاع إيرانية في الجولان.

كما علم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة.