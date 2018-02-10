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إصابة خطيرة لطيار إسرائيلي أسقطت طائرته

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 09:30

إصابة خطيرة لطيار إسرائيلي أسقطت طائرته
مكان إغلاق الشارع لنقل الجندي المصاب (فيسبوك)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أصيب طيار إسرائيلي بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة حربية إسرائيلية في منطقة الشمال.

وعلم أن الطيار قد أصيب بإصابات خطيرة خلال اضطراره للقفز من طائرة "أف 16" التي سقطت في منطقة الشمال.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقد تم نقل الطيار المصاب إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

يشار إلى أن الطائرة الحربية الإسرائيلية قد سقطت في أعقاب التصدي لغارات جوية إسرائيلية على سورية، وذلك في أعقاب أنباء تحدثت عن اعتراض طائرة استطلاع إيرانية في الجولان.

كما علم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أف 16
#طائرة استطلاع

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