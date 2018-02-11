تحطم طائرة على متنها 71 راكبًا في موسكو

قالت تقارير روسية، اليوم الأحد، إن طائرة ركاب كانت تقل 71 شخصًا تحطمت في مقاطعة موسكو، بالقرب من العاصمة الروسية، في حين لم يعلن عن مصير ركابها رسميًا بعد، لكن التقارير تشير إلى عدم وجود ناجين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصادر في أجهزة الطوارئ والدفاع المدني قولهم إن " الطائرة من طراز إن-148 التابعة لشركة خطوط ساراتوف الجوية تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي".

ووفقا لمصادر في أجهزة الطوارئ فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك. وأوضح المصدر أن 71 راكبا بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر لها أن شهودا في مقاطعة موسكو شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.