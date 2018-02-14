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إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب قصر اليهود

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 15:16

إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب قصر اليهود
(من الشبكة)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قالت تقارير أولية إن سبعة جنود إسرائيليين قد أصيبوا، اليوم الأربعاء، في انفجار لغم، قرب مدينة أريحا.

وعلم أن انفجار اللغم وقع على مفرق قصر اليهود، موقع المغطس حيث يعتقد أن السيد المسيح قد تعمد هناك، على بعد كيلومترات معدودة من أريحا.

وبحسب التقارير الأولية فإن مركبة عسكرية تحركت فوق لغم أرضي، ما أدى إلى انفجاره، وإصابة سبعة جنود.

وفي أعقاب ذلك، تم استدعاء الطواقم الطبية إلى المكان، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية لهم.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنظيف المنطقة من آلاف الألغام الأرضية التي كانت مزروعة هناك.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لغم أرضي
#قصر اليهود
#أريحا

إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب قصر اليهود

إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب قصر اليهود

إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب قصر اليهود

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