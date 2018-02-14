قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا

قتل شخص على الأقل وأصيب العشرات في هجوم إطلاق نار وقع مساء اليوم، الأربعاء، في إحدى المدارس الثانوية فى مدينة باركلاند جنوبي فلوريدا، وتعقبت الشرطة وأجهزة الأمن المنفذ ساعات قبل التمكن من اعتقاله.

وطالبت الشرطة المحلية الطلاب والمدرسين في تغريدة نشرت على "تويتر" بـ"البقاء داخل المدرسة حتى تصل الشرطة إليهم".

Father of Marjory Stoneman Douglas student to CBS News: "My daughter, as of right now, is still trapped in a closet. She is afraid to speak. I told her 'don't call me, because I don't want no one to hear your voice,' so she is still trapped in a closet." https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/suItPunxER — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين أنه قتل شخص وأصيب في الهجوم من 20 حتى 50 شخصًا على الأقل، بجروح متفاوتة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" المحلية عن مكتب مديرية الشرطة في مقاطعة "بروارد" بفلوريدا أن الشرطة المحلية تستجيب لتقارير عن إطلاق نار في ثانوية "مارجوري دوغلاس" بمدينة باركلاند الواقعة في المقاطعة المذكورة. وأضاف المكتب عبر موقع "تويتر" أن منفذ إطلاق النار ما يزال طليقًا.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق بالمقاطعة إن 20 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الحادثة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق "سي إن إن".

وأظهرت لقطات جوية بثتها قناة " WSVN" التابعة لـ "سي إن إن" عددًا من الأشخاص على الأرض بجانب المدرسة، يتم نقلهم إلى سيارات إسعاف.

وتوجهت عشرات السيارات الأمنية إلى موقع الحادثة على الفور، إلى جانب فريق من الشرطة مدجج بالأسلحة، وفق الشبكة ذاتها.

تفاصيل أوفى لاحقًا...