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قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 22:11

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا
من المكان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قتل شخص على الأقل وأصيب العشرات في هجوم إطلاق نار وقع مساء اليوم، الأربعاء، في إحدى المدارس الثانوية  فى مدينة باركلاند جنوبي فلوريدا، وتعقبت الشرطة وأجهزة الأمن المنفذ ساعات قبل التمكن من اعتقاله.

وطالبت الشرطة المحلية الطلاب والمدرسين في تغريدة نشرت على "تويتر" بـ"البقاء داخل المدرسة حتى تصل الشرطة إليهم".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين أنه قتل شخص وأصيب في الهجوم من 20 حتى 50 شخصًا على الأقل، بجروح متفاوتة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" المحلية عن مكتب مديرية الشرطة في مقاطعة "بروارد" بفلوريدا أن الشرطة المحلية تستجيب لتقارير عن إطلاق نار في ثانوية "مارجوري دوغلاس" بمدينة باركلاند الواقعة في المقاطعة المذكورة. وأضاف المكتب عبر موقع "تويتر" أن منفذ إطلاق النار ما يزال طليقًا.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق بالمقاطعة إن 20 شخصًا أصيبوا بجروح جراء الحادثة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق "سي إن إن".

وأظهرت لقطات جوية بثتها قناة " WSVN" التابعة لـ "سي إن إن" عددًا من الأشخاص على الأرض بجانب المدرسة، يتم نقلهم إلى سيارات إسعاف.

وتوجهت عشرات السيارات الأمنية إلى موقع الحادثة على الفور، إلى جانب فريق من الشرطة مدجج بالأسلحة، وفق الشبكة ذاتها.

تفاصيل أوفى لاحقًا...

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باركلاند
#فلوريدا
#هجوم إطلاق نار

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا

قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مدرسة في فلوريدا

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