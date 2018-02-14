القدس: مستوطنون يعتدون بوحشية على شاب فلسطيني

أقدم المستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، على الاعتداء بالضرب على شاب فلسطيني، في باب السلسلة في القدس المحتلة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن طواقهم عملت على نقل المصاب وهو فاقد للوعي، نتيجة إصابته برأسه، من البلدة القديمة في القدس إلى مستشفى "هداسا" عين كارم.

ووصفت إصابة الشاب بأنها متوسطة.

وجاء في نبأ لاحق أن الشاب يدعى مصطفى المغربي، وأن المستوطنين انهالوا عليه بالضرب المبرح فور خروجه من المسجد الأقصى.

ونقل عن شهود عيان قولهم إن مجموعة من المستوطنين عقب انتهاء اقتحامهم للمسجد الأقصى وخروجهم كالمعتاد من باب السلسلة اعتدوا على أحد الشبان بالضرب.

وأضافوا أن الشاب مصطفى المغربي أصيب بجروح في وجهه، وفقد الوعي وقدم له العلاج الأولي من قبل الشبان، ثم نقل للمستشفى لتلقي العلاج.