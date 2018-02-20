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قتيل وإصابتان في انفجار دمر موقف سيارات في القدس

تاريخ النشر: 20/02/2018 - 13:49

قتيل وإصابتان في انفجار دمر موقف سيارات في القدس
تصوير طواقم الإسعاف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

لقي شخص واحد مصرعه، وأصيب اثنان بإصابات طفيفة، وذلك في انفجار نجم عن تسرب للغاز في القدس، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وتسبب بانهيار موقف للمركبات، وتضرر جزئي للشقق السكنية.

وعلم أن تسرب الغاز أعقبه انفجار شديد تسبب بانهيار جزئي لموقف السيارات وتضرر بعض الشقق السكنية في شارع "دان" في القدس.

وتم استدعاء طواقم الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، حيث تجري عمليات تمشيط بحثا عن عالقين تحت الأنقاض.

كما أنه تم نقل شخصين في العقد السابع من العمر من المكان، وصفت إصابتيهما بالطفيفة.

وجاء أن عشرة طواقم إطفاء وإنقاذ تعمل في المكان بحثا عن عالقين، ولمنع حصول انهيار آخر في المبنى. كما تم استدعاء طواقم أخرى، بينها وحدات خاصة للإنقاذ.

وعملت الطواقم على فصل مصادر الغاز والطاقة من المبنى، قبل أن تباشر العمل.

يذكر أن حادثا مماثلا وقع في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، حيث انهار موقف للمركبات في تل أبيب، ما أدى إلى مصرع ستة عمال وإصابة 24 آخرين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#انفجار

قتيل وإصابتان في انفجار دمر موقف سيارات في القدس

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