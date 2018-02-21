إسرائيل تهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 125

تواصل السلطات الإسرائيلية ممارساتها التي تهدف إلى اقتلاع وتهجير أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف بالنقب، جنوبي البلاد، في حين تضيق الخناق على البلدات العربية كأم الحيران المهددة بالاقتلاع والتهجير لصالح إقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها.

وهدمت الجرافات والآليات بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، قرية العراقيب للمرة الـ125 على التوالي في مسعى من المؤسسة الإسرائيلية لتشريد سكانها ومصادرة أراضيهم ودفعهم إلى اليأس والإحباط والاستسلام إلى جانب فرض غرامات باهظة عليهم مقابل تكاليف هدم المساكن التابعة لهم.