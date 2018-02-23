سجن "أوهلي كيدار": أسير فلسطيني يطعن سجانًا إسرائيليًا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أسيرًا أمنيًا من حركة حماس طعن أحد السجانين بأداة حادة صنعها بنفسه في سجن "أوهالي كيدار"، وتم نقله للعزل الانفرادي وتقديم الإسعافات الأولية للسجان على الفور، ووصفت إصابته بالطفيفة.

ويعاني مئات الأسرى الفلسطينيون في هذا المعتقل الغسرائيلي وغيره من الانتهاكات الممارسة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال التي تحرمهم أدنى الحقوق التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية للأسرى.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات عقابية على الأسرى؛ من قبيل سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتنقلات المفاجئة في صفوفهم.