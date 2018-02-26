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المحكمة تؤجل "إعادة النظر" باعتقال الشيخ رائد صلاح

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 16:19

المحكمة تؤجل "إعادة النظر" باعتقال الشيخ رائد صلاح
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

حددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الإثنين، جلسة بتاريخ 8 آذار/ مارس المقبل، للاستئناف النظر بطلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إعادة النظر في اعتقاله، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات.

واستمعت المحكمة إلى طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، والتي شملت طلب إطلاق سراح الشيخ صلاح، حتى لو كان ذلك وفق شروط مقيدة والحبس المنزلي في مدينة أم الفحم.

وأشارت هيئة الدفاع خلال الجلسة إلى المماطلة الممنهجة التي تقوم بها النيابة من أجل إطالة أمد اعتقال صلاح وإطالة أمد الإجراءات القانونية في الملف، ومحاولة النيابة الإسرائيلية التحفظ على العديد من مواد التحقيق إلى جانب مماطلتها في تقديم عدد من شهودها في الملف.

وحددت المحكمة، جلسة قادمة للنظر في هذا الشأن بشكل نهائي إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 آذار/ مارس المقبل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محكمة الصلح
#حيفا
#رائد صلاح

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