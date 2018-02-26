دبورية:مصرع امرأة وإصابة رضيعها وآخر في حادث طرق

لقيت مرام عكر(25 عاما) مصرعها وأصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيره في حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 7266 قرب مدخل دبورية، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن طواقم الإنقاذ عملت على تخليص عالقين، ونقلت الطواقم الطبية المصابين إلى المستشفى بعد تقديم العلاجات الأولية لهم بالمكان، وعددهم 3 بينهم امرأة أقرت وفاتها متأثرة بجروحها الحرجة، ورضيعها (نصف عام) والذي وصفت جروحه بالمتوسطة، وسائق السيارة الثانية البالغ من العمر 50 عاما، والذي أصيب في منطقة الصدر.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث المفجع.