مواجهات مع الاحتلال في أبوديس وحزما

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر محاولة شاب فلسطيني فتح ثغرة في جدار الفصل العنصري، ببلدة أبوديس شرق القدس المحتلة، مساء اليوم، الخميس، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حزما، وسط أنباء عن اقتحام البلدة الواقعة شمال شرق القدس.

وتتواصل، حتى هذه الأثناء، المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مفرق كبسة ببلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.

فيما استهدف شبان فلسطينيين مركبات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إقر اقتحامها لبلدة حزما، في ساعة متأخرة من مساء اليوم. يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل في هذه الأثناء حملة مداهمة لعددٍ من المنازل في البلدة، وسط إلقاء كثيفٍ لقنابل الصوت والغاز.