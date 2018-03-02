مقتل 7 وإصابة نحو 50 في هجوم بوركينا فاسو

قتل اليوم الجمعة، 15 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات، في هجوم استهدف السفارة والمعهد الفرنسيين، والمقر العام للقوات المسلحة، في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن وزير الاتصالات في بوركينا فاسو، ريمي داندجينو، قوله إن "8 مسلحين على الأقل قتلوا أثناء اعتداء استهدف مقر القوات المسلحة، كما قتل 7 من قوات الأمن أثناء تصديهم للاعتداء".

وأضاف داندجينو، في تصريحات إعلامية، أن الهجوم تسبب أيضاً بإصابة العشرات، دون أن يحدد عددهم.

من جانبها، قالت السفارة الفرنسية في واغادوغو، إنها غير متأكدة من الأماكن التي يستهدفها الهجوم الذي تعرضت له المدينة.

وحذفت السفارة تدوينة سابقة لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، حول تعرّضها لهجوم إرهابي.

فيما السفير الفرنسي في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، غرّد جان مارك شاتنييه، عبر حسابه على "تويتر"، ينصح الفرنسيين بتجنب الذهاب إلى وسط المدينة (واغادوغو)، واصفا الهجوم بـ"الإرهابي". وأضاف شاتنييه: "نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت السفارة الفرنسية تدوينة عبر صفحتها على "فيسبوك" قالت فيها إن الهجوم الذي بدأ في العاصمة يستهدفها ويستهدف المعهد الفرنسي.

غير أنها عادت لتنشر تدوينة جديدة تقول فيها إنّ "الأماكن التي يستهدفها الهجوم لم تحدد بعد".

كما نقلت الوكالة الأميركية عن قائد للشرطة في بوركينا فاسو (لم تسمّه)، قوله إنّ الهجوم نفذه مسلحون (لم يذكر عددهم) تابعون لإحدى التنظيمات المتطرفة".

ويتواجد مقر السفارة الفرنسية بواغادوغو في منطقة تزدحم بمقرات عسكرية وحكومية، وأخرى دبلوماسية تابعة لسفارات عدة، إضافة إلى مكاتب تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

الرئاسة الفرنسية أعلنت بدورها أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يتابع عن كثب الأوضاع في بوركينا فاسو.