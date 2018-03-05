بئر السبع: إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع

أصيب عامل (30 عاما) في مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء، ووصفت جروحه بأنها خطيرة، صباح اليوم الإثنين.

وأعلن المركز الطبي في منطقة النقب أنه وصله بلاغ الساعة 07:38، حول سقوط عامل عن ارتفاع بورشة بناء في شارع "أرلوزوروف" في بئر السبع.

وقدم الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث العلاج الأولي للعامل، وجرى بعدها نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" بحالة خطيرة لاستكمال العلاج.