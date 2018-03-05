تمديد اعتقال السائق من شفاعمرو المشتبه بالدهس في عكا

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الإثنين، اعتقال الشاب من شفاعمرو المشتبه بضلوعه في حادث الدهس بعكا، أمس، والذي أسفر عن إصابة جنديين وعنصر حرس حدود، وذلك لعشرة أيام على ذمة التحقيق.

واستجابت المحكمة لطلب النيابة العامة تمديد اعتقال الشاب غيابيا نظرًا لمكوثه في المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته جراء إطلاق النار عليه، أمس.

وأكد المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، عادل ذباح، في حديث لـ"عرب 48"، أن "الحديث يدور عن حادث طرق بحت، ونحن نفند كافة ادعاءات الشرطة بأن موكلي ضالع في عملية دهس على خلفية قومية".

وأضاف أن "الشاب وصل برفقة زوجته الحامل لإجراء فحص في مدينة عكا، فمن غير المعقول أن يقدم شخص على تنفيذ عملية وأن يخاطر بزوجته وجنينها".

وأوضح أن "موكلي لا ينتمي لأي منظمة كانت وهو بعيد كل البعد عن كل ما يتعلق بأمن الدولة، كما أن عائلته متواضعة ومعروفة للجميع".

وختم ذباح بالقول إن "المحكمة أصدرت أمر حظر نشر ومنع لقاء موكلي لمدة 48 عاما أي حتى يوم غد، الثلاثاء، ومن هنا أؤكد أن الحقيقة ستتجلى في النهاية كون الحديث يدور عن حادث طرق ليس أكثر".