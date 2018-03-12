  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: الشرطة تقتحم منزلا تحصن بداخله شاب اعتدى على مسنين

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 11:56

حيفا: الشرطة تقتحم منزلا تحصن بداخله شاب اعتدى على مسنين
من مكان البيت الذي تحصن فيه الشاب بحيفا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة منزلا في حيفا، ظهر اليوم الإثنين، تحصن بداخله شاب (30 عاما) بعد أن هاجم أحد أفراد الشرطة بمنشار يدوي قرب مستشفى "بني تسيون" وتسبب بإصابته، وهاجم مسنين في منزلهما وأصابهما بجروح.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن تلقت بلاغا أفاد بأن الشاب حاول الدخول للمستشفى ومعه منشار، وقامت الشرطة بإطلاق النار بالهواء فيما هرب المشتبه به من المكان، وحاصرته الشرطة في منزل ثم اقتحمته واعتقلته.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لمسن يبلغ من العمر نحو 80 عاما ووصفت حالته بالخطيرة، ولمسنة عمرها نحو 80 عاما وصفت حالتها بالطفيفة، وذلك بعد أن أصيبا إثر اقتحام الشاب لمنزلهما وتحصنه فيه. وذكر أن الشاب، على ما يبدو، مختل عقليا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيفا
#اعتداءات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قلنسوة: المحكمة تمهل أصحاب منازل مهددة بالهدم للرد لغاية غد
قلنسوة: المحكمة تمهل أصحاب منازل مهددة بالهدم للرد لغاية غد

2018-03-12

شعب: خيمة اعتصام وخطوات احتجاجية ضد تلوث المياه
شعب: خيمة اعتصام وخطوات احتجاجية ضد تلوث المياه

2018-03-12

أولادنا أمانة في أعناقنا: اشتباه بنقل أطفال بصندوق السيارة!
أولادنا أمانة في أعناقنا: اشتباه بنقل أطفال بصندوق السيارة!

2018-03-12

الأكثر قراءة

هجوم جوي على القاعدة الروسية

هجوم جوي على القاعدة الروسية "حميميم" في السورية

2018-03-11
مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

2018-03-11
ساعات الغوطة الأخيرة: النظام قصفها بكل ما يملك وأهلها يرحلون

ساعات الغوطة الأخيرة: النظام قصفها بكل ما يملك وأهلها يرحلون

2018-03-11

"صواريخ غراد الأكثر تهديدا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية"

2018-03-11

"فيسبوك" يستعين بتكنولوجيا إسرائيلية لجمع بيانات المستخدمين

2018-03-11