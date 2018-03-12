حيفا: الشرطة تقتحم منزلا تحصن بداخله شاب اعتدى على مسنين

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة منزلا في حيفا، ظهر اليوم الإثنين، تحصن بداخله شاب (30 عاما) بعد أن هاجم أحد أفراد الشرطة بمنشار يدوي قرب مستشفى "بني تسيون" وتسبب بإصابته، وهاجم مسنين في منزلهما وأصابهما بجروح.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن تلقت بلاغا أفاد بأن الشاب حاول الدخول للمستشفى ومعه منشار، وقامت الشرطة بإطلاق النار بالهواء فيما هرب المشتبه به من المكان، وحاصرته الشرطة في منزل ثم اقتحمته واعتقلته.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لمسن يبلغ من العمر نحو 80 عاما ووصفت حالته بالخطيرة، ولمسنة عمرها نحو 80 عاما وصفت حالتها بالطفيفة، وذلك بعد أن أصيبا إثر اقتحام الشاب لمنزلهما وتحصنه فيه. وذكر أن الشاب، على ما يبدو، مختل عقليا.