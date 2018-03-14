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إبعاد النائبة حنين زعبي عن الكنيست أسبوعًا

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 16:57

إبعاد النائبة حنين زعبي عن الكنيست أسبوعًا
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : أحمد دراوشة

قرّرت لجنة السلوكيّات في الكنيست، اليوم، الأربعاء، إبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الهيئة العامّة للكنيست أسبوعًا كاملًا، بسبب وصفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ"القتلة".

ووفقًا لقرار اللجنة، فإن الإبعاد سيكون في بداية الدورة الصيفيّة للكنيست، في تموز/يوليو المقبل، على أن يحق لها التصويت.

يذكر أن النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، يوسف جبّارين، عضو اللجنة، قد تغيّب عن جلسة التصويت ضد زعبي.

والجلسة المشار إليها، هي جلسة التاسع والعشرين من حزيران/يونيو عام 2016، بعد أيّام من توقيع اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، قالت زعبي فيها: "أتذكرون خطابي هنا قبل ستّ سنوات، التحريض، الجلبة والكراهية؟ وأين وصلتم اليوم؟ للاعتذار ولتعويض أسر الضحايا، الذين وصفتموهم هنا بالإرهابيين".

وطالبت زعبي كل أعضاء الكنيست الذين اشتركوا في التحريض عليها بالاعتذار، 'أنا سأحصل على التعويضات وسأتبرّع بها لأسطول المقبل، لأنه طالما هنالك حصار على غزّة، فإنه من واجبنا أن ننظم قوافل لكسر الحصار عنها'.

وأثناء حديثها، تجمهر عدد كبير من نواب اليمين المتطرف حول المنبر، محاولين مقاطعتها وإنزالها بالقوّة، إلا أن زعبي أكملت حديثها بالقول 'من قتل هو من عليه أن يعتذر، عليكم أن تعتذروا'.

واقترب أعضاء كنيست صهاينة من منبر الكنيست أثناء إلقاء زعبي خطابها وحاولوا الاعتداء عليها جسديا. وثار غضب أعضاء الكنيست من اليمين لأن زعبي أكدت على وجوب تعويض عائلات الشهداء الأتراك الذي سقطوا خلال هجوم سلاح البحرية الإسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة والسفينة 'مافي مرمرة، التي شاركت بها زعبي وتعرّضت لاعتداء أهوج من قبل جنود الاحتلال.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حنين زعبي
#الكنيست

من عرب 48

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