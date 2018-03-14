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الناصرة: إصابة خطيرة لشاب تعرض لإطلاق نار

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 17:31

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب تعرض لإطلاق نار
عرب ٤٨
تحرير : أحمد دراوشة

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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