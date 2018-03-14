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الناصرة: إصابة خطيرة لشاب تعرض لإطلاق نار
تاريخ النشر: 14/03/2018 - 17:31
عرب ٤٨
تحرير :
أحمد دراوشة
ملف خاص | القدس عاصمتنا
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