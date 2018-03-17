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بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 14:19

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم
صحية جريمة القتل، ربيع فريج
عرب 48 وضياء حاج يحيى
تحرير : هاشم حمدان

قتل شاب في جريمة إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم، السبت، في مدينة كفر قاسم. وتبين أن ثلاثة من أشقاء القتيل قد قتلوا في جرائم سابقة.

وعلم أن الضحية، وهو الشاب ربيع فريج، كان قد أصيب بصورة حرجة، بعد تعرضه لعدة عيارات نارية على الشارع الرئيسي للمدينة.

كما علم أن فريج قد تعرض لإطلاق النار من مركبة عابرة، ومن مسافة قصيرة.

وعملت طواقم الإسعاف على نقل المصاب إلى مستشفى "بيلنسون" في "بيتاح تكفا"، إلا أن جهود الطواقم الطبية لم تفلح في إنقاذ حياته، وأعلن عن وفاته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الجريمة.

يشار إلى أن ربيع فريج هو الضحية الرابعة من ذات العائلة، حيث قتل أشقاؤه في جرائم قتل، الأول راكز فريج، وعبد الرحمن فريج، وسليمان فريج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ربيع فريج
#جريمة قتل
#كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

من عرب 48

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