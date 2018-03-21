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القدس: أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المقاصد
تاريخ النشر: 21/03/2018 - 21:54
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة
ملف خاص | القدس عاصمتنا
من عرب 48
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