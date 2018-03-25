حزب الله ينفي: أنباء عن غارة إسرائيلية في بعلبك

أفادت وسائل إعلام عربية أنباء عن غارة إسرائيلية استهدف موقعًا لحزب الله في مدينة بعلبك اللبنانية، شمال شرق العاصمة يروت، وذلك في اعقاب سماع دوي انفجارات في المنطقة، فيما نفى حزب الله أي "غارات صهيونية على أي نقاط للمقاومة أو مواقع للجيش السوري في بعلبك أو سورية".

وكانت قناة "العربية" التابعة للسعودية، أول من نشر الخبر ليتناقله عنها العديد من المواقع الإخبارية اللبنانية والإسرائيلية على حد سواء، دون نفي أو تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي.

ونقلت قناة العربية الحدث، اليوم الإثنين، أن الحدود السورية اللبنانية شهدت انفجارات كبيرة. وأشارت في خبر لاحق أنها غارة إسرائيلية ضد مواقع لحزب الله في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وهو الأمر الذي أبرزته أيضًا قناة "سكاي نيوز" التي تبث من الإمارات، والتي كتبت عبر موقعها "انفجار على الحدود السورية شرقي لبنان".

بينما نفت قناة المنار التابعة لحزب الله الأمر، وأكدت نقلا عن "الإعلام الحربي" لحزب الله أنه "لا غارات صهيونية على أي نقاط للمقاومة أو مواقع للجيش السوري في بعلبك أو سورية".