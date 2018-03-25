قصفت مدفعية الاحتلال مرصدًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في أعقاب سماع دوي صافرات الإنذار مساء اليوم، الأحد، في المنطقة المحيطة بالشريط الحدود، المسمى "غلاف غزة"، جراء تفعيل منظومة القبة الحديدة؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراء فصائل المقاومة مناورات عسكرية في القطاع المحاصر، شرعت بها صباح اليوم.

وأكدت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مرصدا للمقاومة شمال قطاع غزة، بعد إطلاق القبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية أطلقت داخل القطاع ضمن مناورات الجناح العسكري لحركة حماس.

وأشارت المصادر أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين تجاه نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شمال غرب بلدة بيت لاهيا، فيما سقطت ثلاث قذائف أخرى في محيط نقطة رصد أخرى بنفس المنطقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي إنه "لم يتم رصد إطلاق أي قذائف صاريخية باتجاه إسرائيل". وأضاف أنه "لم يتم رصد سقوط أي قذيفة داخل المناطق الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "معظم صافرات الإنذار ناتجة عن تفعيل منظومة القبة الحديدية كما يبدو بعد رصدها إطلاق نيران بنادق رشاشة في قطاع غزة"، وتابع أنه "يحقق في ملابسات الحادث".

في المقابل، توعدت كتائب "الشهيد عزالدين القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" الاحتلال الاسرائيلي، من مغبة استمرار عدوانه على قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان.

وقال المتحدث باسم الكتائب في بيان عسكري إنّ "العدو يتحمل مسؤولية أي تصعيد على القطاع".

ونقلت وسائل الإعلام العبرية أنباء عن سماع دوي انفجارات في المناطق القريبة من الشريط الحدودي للقطاع المحاصر، فيما أوردت مواقع أخرى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت قذائف أطلقت من القطاع.

بدورها قالت وزارة الداخلية بغزة إن "أصوات الانفجارات وإطلاق النار التي تسمع في منطقة شمال قطاع غزة في هذه الأثناء، هي ناجمة عن مناورات لفصائل المقاومة".