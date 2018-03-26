أزمة الجاسوس الروسي: واشنطن و14 دولة أوروبية تطرد ديبلوماسيين روس

أقدمت واشنطن و14 دول أوروبية أخرى، اليوم الإثنين، على طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، وذلك في أوج الحملة الديبلوماسية التي تقودها لندن ضدّ موسكو.

وأعلنت واشنطن أنها ستطرد 60 روسيًا تصفهم بـ"جواسيس" في إطار قضية سكريبال، فيما اعتبر السفير الروسي في الولايات المتحدة أن أميركا تدمر ما تبقى من العلاقات مع روسيا.

بدورها، قامت أوكرانيا بطرد 13 دبلوماسيًا روسيًا، فيما أعلنت بروكسل أن دولة لم تسمها قامت بطرد 14 دبلوماسيا روسيا.

كما أعلنت فرنسا طرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية تسميم سكريبل.

وطردت ألمانيا بدورها، أربعة دبلوماسيين روس في إطار القضية نفسها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل.

وقالت الوزارة على حسابها على تويتر "لقد طردنا اليوم أربع دبلوماسيين روس، لأن روسيا لم تساهم بعد في توضيح ملابسات عملية التسميم في سالزبري"، حيث تعرض سكريبال وابنته لهجوم بغاز الأعصاب في 4 مارس/آذار الماضي.

وطردت فنلندا دبلوماسيًا روسيًا على خلفية قضية سكريبال.

كما قامت بولندا وليتوانيا ولاتفيا، اليوم، باستدعاء سفراء روسيا إلى وزارات الخارجية في أعقاب تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في لندن.

واعترضت موسكو بشدة على طرد دبلوماسييها من الولايات المتحدة وأوروبا، وتوعدت برد مناسب قريبًا جدا، لم تحدده.

ويعتقد أنه كان يتم التحضير لمثل هذا الإجراء في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، احتجاجا على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في لندن.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أيد بالإجماع، في قمة عقدت، الجمعة الماضي، ما خلصت إليه بريطانيا بأن موسكو تقف "على الأرجح" وراء تسميم سكريبال، في أول اعتداء بواسطة غاز الأعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسيا في خطوة ردت عليها موسكو بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين البريطانيين، كما أوقفت أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا.

وتنفي موسكو أي تورط لها في الاعتداء ضد سكريبال وتتهم بريطانيا بشن حملة ضدها.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، الأول من أمس، السبت، أن سكريبال كان وجّه قبل سنوات رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طالبا العفو عنه لبيعه الاستخبارات البريطانية معلومات سرية.

ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا في غيبوبة في المستشفى بعد تعرضهما للتسميم بغاز الاعصاب في 4 آذار/ مارس في سالزبري.