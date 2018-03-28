مدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة

قصفت مدافع الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، موقعين قرب حي الزيتون شرق مدينة غزة، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف استهدف نقطتين للمقاومة.

وقالت تقارير إعلامية إن القصف جاء كرد على محاولات لإحراق جرافات وآليات إسرائيلية، في حين لم يعلن عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت الخسائر على الماديات فقط.

وزعمت قوات الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم، أن شبانًا فلسطينيين قد أحرقوا معدات عسكرية إسرائيلية قرب معبر كارني شرق قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف الإسرائيلي رغم الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع غزة، وذلك قبل يومين من انطلاق مسيرة العودة الكبرى حيث سيتوجه عشرات الآلاف إلى الشريط الحدودي العازل في قطاع غزة، كذلك من المقرر أن يقام ذات النشاط في الضفة الغربية ولبنان وسورية.