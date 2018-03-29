قضية سكريبال: موسكو تغلق القنصلية الأميركية وتطرد 60 دبلوماسيا

أمرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، 60 دبلوماسيا أميركيا بمغادرة روسيا بحلول الخامس من نيسان.

وأضافت أن 58 دبلوماسيا في موسكو واثنين من مسؤولي القنصلية العامة في ايكاترينبرج أشخاص غير مرغوب فيهم. ويتركز الخلاف على تسميم عميل مزدوج روسي سابق في بريطانيا.

وفي 4 آذار/ مارس الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب". ولايزال الاثنان يرقدان في المستشفى بحالة "حرجة مستقرة".

ونفت روسيا أي علاقة لها بمحاولة الاغتيال، في هجوم ربما يكون الأول من نوعه باستخدام غاز أعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.