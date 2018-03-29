  2. الأخبـــار
  3. اخبار عاجلة

قضية سكريبال: موسكو تغلق القنصلية الأميركية وتطرد 60 دبلوماسيا

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 22:08

قضية سكريبال: موسكو تغلق القنصلية الأميركية وتطرد 60 دبلوماسيا
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

 أمرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، 60 دبلوماسيا أميركيا بمغادرة روسيا بحلول الخامس من  نيسان.

وأضافت أن 58 دبلوماسيا في موسكو واثنين من مسؤولي القنصلية العامة في ايكاترينبرج أشخاص غير مرغوب فيهم. ويتركز الخلاف على تسميم عميل مزدوج روسي سابق في بريطانيا.

وفي 4 آذار/ مارس الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب". ولايزال الاثنان يرقدان في المستشفى بحالة "حرجة مستقرة".

ونفت روسيا أي علاقة لها بمحاولة الاغتيال، في هجوم ربما يكون الأول من نوعه باستخدام غاز أعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ملف خاص | يوم الأرض


من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صافرات الأنذار تدوي في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة
صافرات الأنذار تدوي في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة

2018-03-27

الجرافات الإسرائيلية تقتحم العراقيب لهدمها للمرة 126
الجرافات الإسرائيلية تقتحم العراقيب لهدمها للمرة 126

2018-03-22

القدس: أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المقاصد
القدس: أنباء عن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المقاصد

2018-03-21

الأكثر قراءة

غزة: الفلسطينيون يستعدون لمسيرة العودة الكبرى وإسرائيل تهدد بمجازر

غزة: الفلسطينيون يستعدون لمسيرة العودة الكبرى وإسرائيل تهدد بمجازر

2018-03-28
شهادات يوم الأرض:

شهادات يوم الأرض: "جمعونا بالسيارة ورموا علينا قنابل غاز"

2018-03-28
حاول إفشال مسيرة العودة؛ حماس:

حاول إفشال مسيرة العودة؛ حماس: "اعتقلنا جاسوسًا لإسرائيل"

2018-03-28
في عام 2030 ستكون هذه الدول صاحبة أقوى 5 جيوش في العالم

في عام 2030 ستكون هذه الدول صاحبة أقوى 5 جيوش في العالم

2018-03-28
حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار

حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار

2018-03-28