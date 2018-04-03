هجوم سيبراني على المواقع الإسرائيلية: "القدس عاصمة فلسطين"

تعرضت مواقع إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الثلاثاء لهجمات سيبرانية، ونشر على صفحاتها الرئيسية صور التقطت خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة الفلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياء للذكرى الـ 42 ليوم الأرض، يوم الجمعة الماضي.

وكتب المنفذون في منتصف الصورة، التي احتلت الصفحة الرئيسية للعديد من المواقع الإسرائيلية كتابة باللغة الإنجليزية مفادها: "القدس عاصمة فلسطين... لن ننسى شهدائنا".

ومن بين المواقع الإسرائيلية التي شملها الاختراق السيبراني السلطات المحلية في كل من إيلات، عكا، كفار سابا، جفعات شموئيل، أور يهودا، نتانيا وهرتسليا. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لنقابة المعلمين الإسرائيليين وموقع مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة وموقع الأوبرا الإسرائيلي.

(يتبع...)