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كفر كنا : إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 16:36

كفر كنا : إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق
من مكان الحادث في كفر كنا، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / أريج حكروش
تحرير : قاسم بكري

أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع بين دباب (تراكتورون) وسيارة خصوصية، على الشارع الرئيسي في قرية كفر كنا، مساء اليوم، الأربعاء.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب الذي يعاني من إصابة في الرأس وكدمات ورضوض في الأطراف، وجرى نقله بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وقال شهود عيان في موقع الحادث إن "سيارة شرطة كانت تطارد سائق الدباب الذي زاد من سرعته ثم فقد سيطرته على الدباب ما تسبب بالحادث مع السيارة الخصوصية".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | يوم الأرض

#كفر كنا
#حوادث الطرق

كفر كنا : إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

كفر كنا : إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

كفر كنا : إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

من عرب 48

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