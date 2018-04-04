كفر كنا : إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق

أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع بين دباب (تراكتورون) وسيارة خصوصية، على الشارع الرئيسي في قرية كفر كنا، مساء اليوم، الأربعاء.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب الذي يعاني من إصابة في الرأس وكدمات ورضوض في الأطراف، وجرى نقله بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وقال شهود عيان في موقع الحادث إن "سيارة شرطة كانت تطارد سائق الدباب الذي زاد من سرعته ثم فقد سيطرته على الدباب ما تسبب بالحادث مع السيارة الخصوصية".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.