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4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 15:25

4 قتلى في إطلاق نار بجامعة تركية
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أقدم طالب مُعيد في جامعة عثمان غازي بولاية أسكيشهير وسط تركيا، اليوم الخميس، على قتل 4 أشخاص بينهم نائب عميد كلية، وجرح 3 آخرين.

وبحسب المعلومات الاولية، فإنّ المُعيد كان يعمل في كلية التربية، وارتكب جريمته في الطابق الثالث من الكلية.

ولم تتمكن الجهات المختصة من معرفة أسباب إقدام المعيد على قتل الأشخاص الأربعة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التي تديرها الدولة أن المهاجم، وهو باحث في الجامعة، قتل بالرصاص مساعد العميد وسكرتير إحدى الكليات ومحاضرا وموظفا في كلية التربية بالجامعة.

وعقب وقوع الحادثة، أوقفت قوات الأمن القاتل، وأُرسلت إلى الكلية عددا من سيارات الإسعاف.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#جامعة تركية
#إطلاق نار
#الأناضول

من عرب 48

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