إحالة الشيخ يوسف الباز من اللد للحبس المنزلي

قررت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا" إطلاق سراح إمام المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، وإحالته للحبس المنزلي لغاية 11.4.2018.

وفرضت المحكمة شروطا مقيدة على الشيخ الباز وهي الحبس المنزلي 6 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 7 آلاف و500 شيكل، وكفالة طرف ثالث.

وأتاحت المحكمة للنيابة العامة الاستئناف على قرارها، ما يعني عدم إحالة الشيخ الباز للحبس المنزلي، وإبقائه رهن الاعتقال، في حال قُدم الاستئناف.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عنهما، خالد زبارقة، لـ"عرب 48" إن "طاقم الدفاع وعائلة الشيخ الباز أجروا كل المطلوب منهم من أجل إحالته للحبس المنزلي، ونحن ننتظر إطلاق سراحه إذا لم تقدم النيابة الاستئناف لغاية الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

واعتقلت الشرطة الشيخ الباز وشابا آخر، في أعقاب تصديهما لإغلاق الشارع المؤدي إلى حي صلاح الدين الذي يقطناه في المدنية مساء أول من أمس، الثلاثاء.