اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وهو بمدينة العفولة، بادعاء طعن فتاة يهودية حريدية (18 عاما) وإصابتها بجروح وُصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وزعمت الشرطة أن "الشاب رفض التوقف وهرب من المكان الذي طُعنت فيه الفتاة، فقام أفرادها بإطلاق النار على رجليه، وجرى اعتقاله وضُبطت بحوزته سكين".

وقام الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان بتقديم العلاج الأولي للمصابة، ثم جرى نقلها بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "هعيمك" بالمدينة لاستكمال العلاج. وعلمنا أنه جرى إخضاع المصابة للعلاج في قسم العناية الفائقة بسبب حالتها.

كما عززت الشرطة من تواجدها بالعفولة في أعقاب عملية الطعن.