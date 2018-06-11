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اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 12:16

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة
من مكان الطعن بالعفولة، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وهو بمدينة العفولة، بادعاء طعن فتاة يهودية حريدية (18 عاما) وإصابتها بجروح وُصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وزعمت الشرطة أن "الشاب رفض التوقف وهرب من المكان الذي طُعنت فيه الفتاة، فقام أفرادها بإطلاق النار على رجليه، وجرى اعتقاله وضُبطت بحوزته سكين".

وقام الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان بتقديم العلاج الأولي للمصابة، ثم جرى نقلها بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "هعيمك" بالمدينة لاستكمال العلاج. وعلمنا أنه جرى إخضاع المصابة للعلاج في قسم العناية الفائقة بسبب حالتها.

كما عززت الشرطة من تواجدها بالعفولة في أعقاب عملية الطعن.


#العفولة
#جرائم الطعن
#العنف والجريمة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

من عرب 48

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