  2. الأخبـــار
  3. اخبار عاجلة

الأمن الفلسطيني يعتدي على مظاهرة رام الله ويقمعها

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 21:39

الأمن الفلسطيني يعتدي على مظاهرة رام الله ويقمعها
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فلوريدا الأميركيّة: مسلح يأخذ 4 أطفال رهائن بعد إصابته شرطيا
فلوريدا الأميركيّة: مسلح يأخذ 4 أطفال رهائن بعد إصابته شرطيا

2018-06-11

أنباء عن إلغاء مباراة المنتخب الأرجنتيني المُقرّرة ضد نظيره الإسرائيلي بسبب الضغط الفلسطيني
أنباء عن إلغاء مباراة المنتخب الأرجنتيني المُقرّرة ضد نظيره الإسرائيلي بسبب الضغط الفلسطيني

2018-06-05

دوي انفجارات في مدينة غزة
دوي انفجارات في مدينة غزة

2018-06-04

الأكثر قراءة

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

2018-06-12
استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

2018-06-12
ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

2018-06-12
كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن "صفقة القرن"

2018-06-12
للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

2018-06-12