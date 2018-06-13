ستقام مبريات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، لصالح العرض الثلاثي المشترك لاستضافة البطولة.

وحصل عرض أميركا الشمالية على 134 صوتا مقابل 65 للمغرب. واختار عضو واحد في الجمعية العمومية عدم التصويت لأي من العرضين.

وستكون بطولة 2026 الأولى بمشاركة 48 فريقا ارتفاعا من الشكل الحالي للبطولة والمكون من 32 فريقا. وتبدأ بطولة هذا العام في روسيا يوم الخميس.

وحصل العرضان على فرصة أخيرة لمدة 15 دقيقة لكل منهما لاقناع الاتحادات الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية في مركز المعارض في موسكو، حيث تعهد عرض أميركا الشمالية بأن تدر البطولة ربحا يبلغ 11 مليار دولار، بينما قال المغرب إنه سيجني أرباحا قيمتها خمسة مليارات دولار.

ورغم أنها ستكون أول بطولة تستضيفها ثلاث دول، فإن أغلب المباريات ستقام في الولايات المتحدة.

ومن بين 80 مباراة، ستقام عشر مباريات في كندا وعشر في المكسيك و60 في الولايات المتحدة، بينما يقام النهائي باستاد مت لايف في نيوجيرزي، وهو ملعب نيويورك غيتس، المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وقال رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، "نشكركم على منحنا شرف استضافة كأس العالم في 2026".

وامتنعت 6 دول عربية عن مساندة ملف المغرب وصوتت لصالح ملف الولايات المتحدة، وهي كل من السعودية والبحرين والأردن ولبنان والعراق والكويت.

والمرة الأخيرة التي صوت فيها الفيفا على حقوق استضافة كأس العالم كانت في 2010 حيث كان القرار يتخذ عن طريق أعضاء اللجنة التنفيذية القديمة الذين اختاروا روسيا لبطولة 2018 وقطر من أجل 2022.

وتم إيقاف العديد من أعضاء هذه اللجنة لاحقا بعد تورطهم في فضيحة الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي عام 2015.

ووفق نظام الفيفا الجديد لاختيار الدولة المضيفة، أصبح لكل الاتحادات الأعضاء حق التصويت.

وسافر المسؤولون عن العرضين حول العالم في محاولة للفوز بالأصوات.

وستقام بطولة 2022 في قطر بينما تنطلق نسخة 2018 في موسكو، يوم غد الخميس، حين تلعب روسيا ضد السعودية.