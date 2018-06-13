البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا

لقي ثائر ناصر خليل (28 عاما) من قرية البعنة بمنطقة الشاغور، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في أوكرانيا.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن "الشاب كان في طريقه إلى خاركوف حيث يستعد للاحتفال بتخرجه الأسبوع المقبل، وقد تعرض للحادث صباح اليوم ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، توفي على أثرها في المستشفى".

وكان الفقيد قد احتفل بتخرج خطيبته بالأمس، وكان يستعد للاحتفال بتخرجه بعد أيام حيث يدرس الطب في جامعة خاركوف.

وتخيم أجواء من الحزن والألم الشديدين على قرية البعنة منذ انتشار نبأ الوفاة المفجع.