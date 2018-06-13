  2. محليات
  3. أخبار محلية

البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 15:28

البعنة: مصرع ثائر خليل في حادث طرق بأوكرانيا
المرحوم ثائر خليل
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي ثائر ناصر خليل (28 عاما) من قرية البعنة بمنطقة الشاغور، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في أوكرانيا.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن "الشاب كان في طريقه إلى خاركوف حيث يستعد للاحتفال بتخرجه الأسبوع المقبل، وقد تعرض للحادث صباح اليوم ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، توفي على أثرها في المستشفى".

وكان الفقيد قد احتفل بتخرج خطيبته بالأمس، وكان يستعد للاحتفال بتخرجه بعد أيام حيث يدرس الطب في جامعة خاركوف.

وتخيم أجواء من الحزن والألم الشديدين على قرية البعنة منذ انتشار نبأ الوفاة المفجع.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#البعنة
#حادث طرق
#أوكرانيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جبهة الناصرة: الشرطة ورئيس البلدية يتحملون مسؤولية العنف والجريمة
جبهة الناصرة: الشرطة ورئيس البلدية يتحملون مسؤولية العنف والجريمة

2018-06-13

حريق هائل في محل تجاري بسوق أم الفحم
حريق هائل في محل تجاري بسوق أم الفحم

2018-06-13

الرملة: اتهام شاب بقتل أكرم أبو عامر
الرملة: اتهام شاب بقتل أكرم أبو عامر

2018-06-13

الأكثر قراءة

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

ماذا قال كريستيانو عن صلاح والكرة الذهبية؟

2018-06-12
استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

2018-06-12
ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي

2018-06-12
كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن "صفقة القرن"

2018-06-12
للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

2018-06-12