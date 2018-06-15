تسربت مواد كيميائية خطيرة من مصانع إنتاج المعادن في منطقة البحر الميت، كما أكدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، الجمعة.

وقالت الشرطة، في أعقاب تسرب مادة البروم السامة، إنها أغلقت شارع رقم 90 من منطقة البحر الميت حتى مفرق "نفي زوهر" جنوبي البلاد.

وتعبر مادة البروم عنصر كيميائي يكون في درجة حرارة الغرفة سائل أحمر متطاير، وله نشاط متوسط بين الكلور واليود؛ وهو عنصر مؤذي لجلد الإنسان في حالته السائلة كما أن بخاره ضار بالعين والحلق.

هذا وطالبت الشرطة، اليوم، سكان المنطقة بعدم مغادرة منازلهم بعد تسرب المادة الخطرة من مصانع إنتاج المعادن من المصانع الحكومية في البحر الميت.