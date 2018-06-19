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أنباء عن استعدادات أميركية للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 19:22

أنباء عن استعدادات أميركية للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تستعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للإعلان عن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم لمتحدة، في أحدث حلقة من سلسلة انسحابات من المنظمة الدولية. 

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، يعتزمان الإعلان رسمياً عن القرار، خلال جلسة مشتركة في مقر وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وتحدّث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين استعراض القرار علنًا. 

وكانت هيلي قد هددت بالانسحاب من المجلس العام الماضي، مستندة إلى شكاوى قديمة للولايات المتحدة تزعم تحيّز المجلس ضد إسرائيل، غير أن إعلان اليوم الثلاثاء يأتي أيضًا غداة تنديد مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدارة ترامب لقيامها بفصل أطفال لاجئين عن آبائهم.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في تقرير الأسبوع الماضي عن نشطاء ودبلوماسيين أن محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية إصلاح المجلس، الذي يمثل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية بالأمم المتحدة، قد أخفقت في تلبية مطالب واشنطن.

 

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#الولايات المتحدة
#الامم المتحدة
#حقوق الإنسان
#منظمة دولية

من عرب 48

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