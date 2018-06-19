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رهط: وفاة رضيع بعد غرقه خلال العيد ببركة بلاستيكية

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 09:54

رهط: وفاة رضيع بعد غرقه خلال العيد ببركة بلاستيكية
منظر عام لمدينة رهط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي الطفل الرضيع باسل حلمي الكملات (لم يتجاوز العام والنصف من العمر) من مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان الطفل قد نُقل ثالث أيام عيد الفطر الموافق 17.06.2018 إلى عيادة طبية برهط، وهو فاقد للوعي بعد أن غرق في بركة بلاستيكية.

وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي للرضيع، ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى بحالة وصفت بأنها حرجة، ولم تنجح كل المحاولات في إنقاذ حياته، وأعلن الأطباء، اليوم، وفاته في المستشفى.

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير نشرته مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، مؤخرا، حجم التمييز الصارخ ضد المواطنين العرب، حيث أن الأطفال العرب وخصوصا في منطقة النقب، الذين سقطوا ضحايا الحوادث المختلفة يشكلون النسبة الأعلى بين الضحايا الأطفال بالبلاد.

ويستدل من التقرير أن "البلدات العربية البدوية في منطقة الجنوب هي صاحبة أكبر نسب وفيات للأولاد، حيث أن جميع البلدات ذات نسب الوفيات المرتفعة عن المعدل العام في البلاد كانت من نصيب البلدات العربية، مع نسبة بارزة وسلبية للبلدات العربية في الجنوب".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#النقب
#حوادث منزلية
#رهط
#الأطفال العرب

من عرب 48

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