المقاومة تطلق 45 صاروخا على الجنوب ردا على غارات الاحتلال

أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء. 45 صاروخا على جنوب البلاد، وذلك ردا على الغارات التي نفذها السلاح الحربي الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة.

ونفذ السلاح الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة، حيث أصيب العديد من المواطنين بجراح متفاوتة، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ وقذائف هاون صوب التجمعات السكنية الإسرائيلية في "غلاف غزة".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بـ4 صواريخ موقعًا يتبع للمقاومة في حي "تل السلطان" غرب محافظة رفح، ما أسفر عن وقوع إصابتين طفيفتين.

كما قصفت الطائرات موقعا يعرف باسم "الشهيد القائد أحمد الجعبري" قرب المقبرة الشرقية شرقي بلدة جباليا شمالًا، دون وقوع إصابات.

وأغارت بعدة صواريخ على موقع للبحرية قرب "البيدر" جنوبي غربي مدينة غزة دون وقوع إصابات.

كما قصفت موقعا للمقاومة يعرف باسم "القدس" غربي محافظة خان يونس، ما أسفر عن إصابة مواطن.

وعاودت طائرات الاحتلال وقصفت موقع الجدار، وموقع شهداء رفح وموقع "الكتيبة 13" على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع ما ألحق أضرارا كبيرة به.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار جاءت بعد فترة قصيرة من مهاجمة الجيش لثلاثة أهداف لحماس جنوبي القطاع، ردا على إطلاق الطائرات والبالونات الحرارية نهار أمس الثلاثاء والتي تسببت بعشرات الحرائق".

وجرى تشخيص إطلاق 5 صواريخ باتجاه الغلاف بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، وأن بعضها جرى اعتراضه من القبة الحديدية.

كما جرى إطلاق المزيد من الصواريخ بعد الساعة الثانية فجرا باتجاه الغلاف الشمالي والجنوبي للقطاع، إذ دوت صفارات الإنذار في عشرات الكيبوتسات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، إن الطائرات الحربية لسلاح الجو قامت وللمرة الثالثة باستهداف 25 هدفا في 4 مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس بقطاع غزة من بينها موقع تدريب تحت أرضي، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية خلال ساعات الليلة الماضية، مؤكدا اعتراض القبة الحديدية لأربعة منها.

وحمل جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يحصل في غزة والتصعيد في الجنوب، ويرى أن أطلاق الصواريخ على الجنوب خطير ويستهدف الجبهة الداخلية.

وأشار بيان الجيش الرشقة الصاروخية لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما دوت صافرات الانذار لأكثر من مرة داخل البلدات الإسرائيلية في الجنوب.

من جانبها، أكدت حركة حماس، أن "رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة الفلسطينية هي من يحدد قواعد الاشتباك وعلى طريقتها".

وكتب الناطق باسم حماس فوزي برهوم على حسابه بـ"تويتر" أن المقاومة "لن تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا أو فرض أي معادلات جديدة وعليه أن يتحمل النتائج".

وقال: "كل التحية للمقاومة الباسلة التي ردت على القصف الإسرائيلي لمواقعها في غزة وهذا حق مشروع".

وردت المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة في أعقاب غارات إسرائيلية استهدفت 4 من مواقعها في القطاع.