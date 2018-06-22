غرق طفلة بأحد شواطئ طبريا وحالتها حرجة

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات للغرق في أحد شواطئ بحيرة طبريا، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم عمليات الإنعاش للطفلة التي وصفت حالتها بالحرجة.

وجرى نقل الطفلة على وجه السرعة إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.