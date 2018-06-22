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غرق طفلة بأحد شواطئ طبريا وحالتها حرجة

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 15:07

غرق طفلة بأحد شواطئ طبريا وحالتها حرجة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تعرضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات للغرق في أحد شواطئ بحيرة طبريا، اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم عمليات الإنعاش للطفلة التي وصفت حالتها بالحرجة.

وجرى نقل الطفلة على وجه السرعة إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#طبريا
#غرق

من عرب 48

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