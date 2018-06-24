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البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 15:16

البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


من عرب 48

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