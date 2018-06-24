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مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 11:00

مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص (55 عاما) مصرعه وأصيب شاب (27 عاما) في حادث مروع قرب مدينة عرابة البطوف، صباح اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، "وقع حادث طرق بين سيارتين بين 'يوطفات' و'هراريت' حيث عملت طواقم الإنقاذ على تخليص عالق من إحدى السيارتين. ونقلت الطواقم الطبية بسيارة الإسعاف مصابا آخر إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وذُكر أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من إخراج العالق من السيارة ووصفت حالته بأنها حرجة توفي على أثرها، أما المصاب الآخر فوصفت حالته بالمتوسطة.

ولاحقا، أعلن أفراد الطاقم الطبي وفاة المصاب (55 عاما) بعد نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وعلمنا لاحقا أن ضحية الحادث من أحد التجمعات السكنية اليهودية، وأن المصاب من عرابة البطوف.

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#حوادث الطرق
#عرابة
#البطوف

مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة

مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة

مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة

مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة

مصرع شخص وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب عرابة

من عرب 48

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