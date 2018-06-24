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اعتراض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 20:56

اعتراض صاروخين باليستيين في سماء الرياض
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء الأحد، صاروخين باليستيين أطلقهما مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في سماء العاصمة الرياض، وفق إعلام سعوي.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن " الدفاع الجوي اعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي فوق الرياض"، دون تفاصيل إضافية.

في المقابل، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت مركز معلومات وزارة الدفاع، وأهدافًا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".

وبهذا يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السلطات الرسمية اعتراضها وتدميرها في سماء السعودية منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات، إلى 154 صاروخًا.

يأتي اعتراض الصاروخ في وقت تحتدم فيه العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة الحديدة غربي اليمن، التي بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العسكري بقيادة السعودية، فجر 13 حزيران/ يونيو الجاري، عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا بدعوى دعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي "الحوثي"، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

 

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#الرياض
#الحوثيون
#صواريخ بالستية

من عرب 48

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