  2. محليات
  3. أخبار محلية

إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 10:36

إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130
هدم العراقيب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

*الطوري لـ"عرب 48": هدم العراقيب للمرة 130 لن يخيفنا وسنعيد بناء المساكن

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية من الشرطة، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ130 على التوالي، وشردت أطفالها ونسائها ومسنيها وأبقتهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة، صباح اليوم الأربعاء.

وواصلت السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية لاقتلاع أهالي العراقيب من مساكنهم وأراضيهم، وكانت قد هدمت القرية للمرة 129 بتاريخ 07.06.2018.

وقال أحد سكان العراقيب، الناشط عزيز صياح الطوري، لـ'عرب 48'، إن "السلطات الإسرائيلية تستمر في عدوانها على أهالي العراقيب بهدف اقتلاعهم من منازلهم وأرضهم وتسعى بكل إمكانياتها وقوتها لتهويد المكان، في الوقت الذي يتصدى الأهالي لها حفاظا على أرضهم وكرامتهم".

وأكد أنه "مهما اعتدت ودمرت السلطات الإسرائيلية فإننا نصر على البقاء في مساكننا وأرضنا ونتمسك بكل ذرة تراب من وطننا الغالي، ولن نخذل العراقيب".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#العراقيب
#النقب
#هدم المنازل

إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130

إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130

إسرائيل تهدم العراقيب بالنقب للمرة 130

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استنفار في منشية زبدة والأهالي يتصدون لهدم منزل
استنفار في منشية زبدة والأهالي يتصدون لهدم منزل

2018-06-27

مصرع سائق بانقلاب شاحنته قرب الطيرة
مصرع سائق بانقلاب شاحنته قرب الطيرة

2018-06-27

اللقية: السجن 7 أعوام لفرحان الصانع لإدانته بالقتل غير العمد بحادث طرق
اللقية: السجن 7 أعوام لفرحان الصانع لإدانته بالقتل غير العمد بحادث طرق

2018-06-27

الأكثر قراءة

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

2018-06-26
حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

2018-06-26
محمد صلاح والابتزاز السياسي..

محمد صلاح والابتزاز السياسي..

2018-06-26
الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

2018-06-26
أستراليا تودّع المونديال بالخسارة أمام بيرو

أستراليا تودّع المونديال بالخسارة أمام بيرو

2018-06-26