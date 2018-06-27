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مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب طوباس

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 08:51

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب طوباس
من مكان الحادث قرب طوباس، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب إيهاب موفق رشدي عبد الرزاق (24 عاما) مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين، بحادث طرق وقع في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن "الشرطة أبلغت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء عن حادث سير بين مركبتين وقع في بلدة واد الفارعة، نتج عنه خمس إصابات، من بينها إصابة وصفت بالخطيرة جدا".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مشافي مدينة نابلس، وأعلن الأطباء عن وفاة الشاب عبد الرزاق لاحقًا، وتراوحت باقي الإصابات ما بين المتوسطة والخطيرة".

وختم ارزيقات بالقول إنه "وصلت لمكان الحادث طواقم الإسعاف والدفاع المدني، وعملوا على إخلاء المصابين، فيما باشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إعلام النيابة العامة".

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#حوادث الطرق
#طوباس
#الضفة الغربية

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب طوباس

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب طوباس

من عرب 48

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