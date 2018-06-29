  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 18:16

هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"
موجة النزوح مستمرّة (أ ب نقلا عن وكالة محليّة)
عرب ٤٨/ الأناضول، الجزيرة، العربي الجديد
تحرير: أحمد دراوشة

نقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول رسمي أردني لم تسّمه، مساء اليوم، الجمعة، أنه تم الاتفاق على هدنة إضافية في مدينة درعا، جنوبيّ سورية، في حين ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الهدنة "ستقود إلى مصالحة".

ولم يتم الكشف، حتى الآن، إن كانت "المصالحة" وفق الشروط التي حدّدتها روسيا للمعارضة، وأمهلتها 12 ساعة لقبولها، ووصفها مصدر في المعارضة بأنها "أقرب للاستسلام"، وفقا لما نقله "العربي الجديد"، صباح اليوم.

150 ألف نازح إثر قصف النظام وحلفائه للجنوب السوري
تجمع أكثر من 150 ألف نازح من بلدات ريف درعا جنوبي سورية، قرب الحدود الأردنية، والمناطق القريبة من الشريط الحدوي في الجولان السوري المحتل.
 

يأتي هذا مع استمرار هجمات النّظام السوري والقوّات الروسيّة، اليت أدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص من بلدات ريف درعا جنوبي سورية، قرب الحدود الأردنية، والمناطق الحدوية مع إسرائيل قرب الجولان السوري المحتل.

وشارك الأردن، خلال الأسابيع الماضية، في حراك ديبلوماسي مكثّف من أجل الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السّوري، قال وزير الخارجية الأردنيّ، الإثنين الماضي، إنها تستهدف "حقن الدّم السّوري، ودعم حل سياسي، ومساعدة النازحين في الداخل السوري ومنه"، لكن مع إبقاء الحدود الأردنية-السورية مغلقة أمام النازحين، ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الأردنيّة.

والليلة الماضية، استغلّ الاحتلال الإسرائيلي أزمة النزوح الواسعة في الجنوب السوري، وقام بتقديم ما وصفها بـ"المساعدات الإنسانيّة" للنازحين، داخل الأراضي السورية، خلال عملية استمرّت لساعات، حتى فجر اليوم، الجمعة، مع تشديد الاحتلال على أنّه لن يسمح للاجئين بالاقتراب من "حدوده"، أي الأراضي السورية المحتلة عام 67.

ويشكّل الجنوب السوري محور مباحثات يجريها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوط، في واشنطن، التي غادر إليها الليلة الماضية، بعد تلقيه دعوة "عاجلة" من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد.

وقال مسؤول الإعلام في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في درعا، عامر أبازيد، لوكالة "الأناضول" للأنباء إن "أكثر من 150 ألف هربوا من القصف العنيف للنظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف درعا ولجأوا إلى السهول القريبة من الحدود الأردنية".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#درعا
#الأردن
#افتحوا الحدود

هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خلافات إدارة ترامب تطيح كبير موظفي البيت الأبيض
خلافات إدارة ترامب تطيح كبير موظفي البيت الأبيض

2018-06-29

الخارجية الروسية تعلن استئناف محادثات أستانة
الخارجية الروسية تعلن استئناف محادثات أستانة

2018-06-29

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا ستة أشهر
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا ستة أشهر

2018-06-29

الأكثر قراءة

السلطة الفلسطينية والأردن والسعودية لإسرائيل: احذروا أنشطة تركيا بالقدس

السلطة الفلسطينية والأردن والسعودية لإسرائيل: احذروا أنشطة تركيا بالقدس

2018-06-28
تونس تودّع المونديال بانتصار تاريخي

تونس تودّع المونديال بانتصار تاريخي

2018-06-28
رسائل الواتساب تكشف: تريزي قديس طلبت من صديقها قتل والدتها

رسائل الواتساب تكشف: تريزي قديس طلبت من صديقها قتل والدتها

2018-06-28
بلجيكا تهزم إنجلترا وتتأهل من صدارة المجموعة

بلجيكا تهزم إنجلترا وتتأهل من صدارة المجموعة

2018-06-28
مواجهات واعتقالات خلال هدم منزلين في جلجولية

مواجهات واعتقالات خلال هدم منزلين في جلجولية

2018-06-28